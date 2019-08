IDidntWantToDie: Russische Instagrammers strijden tegen huiselijk geweld

Xenia uit Moskou is een van die vrouwen. Naast de foto, waar ze in tranen op staat, vertelt ze hoe ze al op jonge leeftijd in aanraking kwam met huiselijk geweld. "Niet in mijn gezin, mijn ouders zijn er altijd op tegen geweest. Maar een schoolvriendin moest samen met haar moeder vluchten voor haar agressieve vader. Na de scheiding schuilden ze bij ons. Hij heeft haar moeder anderhalf jaar achterna gezeten."

Op latere leeftijd brak Xenia's ex-vriend haar ribben uit jaloezie. "Een dag lang sloot hij me op in huis. Gelukkig kon ik ontsnappen via het balkon van de buren, maar het was een hel."

Een epidemie, zo noemt Xenia het huiselijk geweld in Rusland. "Het is heel eng. In sommige gezinnen worden kinderen al vanaf jonge leeftijd geslagen. Soms eindigt het in een horrorverhaal." De huidige wetgeving vindt ze "veel te mild" om slachtoffers goed te beschermen. "Integendeel, de daders komen er beter vanaf. Die zijn niet bang dat ze verantwoordelijk worden gehouden voor hun misdrijf. De politie komt toch pas in actie als het te laat is."