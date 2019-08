In Indonesiƫ is een tsunamiwaarschuwing afgegeven voor de kust van Sumatra. Het eiland is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.

Er zijn nog geen slachtoffers gemeld.

Het centrum van de beving lag op 59 kilometer diepte op zo'n 227 kilometer van de stad Teluk Betung, meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS.

Mensen in het kustgebied rond de stad Banten moeten vanwege het tsunamigevaar zo snel mogelijk naar hoger gelegen gebieden gaan.