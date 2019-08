Recordvangst cocaïne in Hamburg

De politie heeft in een containerschip in de haven van de Duitse stad Hamburg zo'n 4500 kilo cocaïne onderschept. Volgens de politie gaat het om een recordvangst voor Duitsland. De drugs hadden een straatwaarde van enkele honderden miljoenen euro's.

De coke zat verstopt in meer dan 200 sporttassen in een schip uit Montevideo in Uruguay dat op weg was naar Antwerpen. Volgens de vrachtbrief bestond de lading uit sojabonen.