Moeder verongelukt gezin Scherpenzeel kreeg herseninfarct achter stuur

Het ongeluk in Zuid-Duitsland waarbij de vader en een dochter van een Scherpenzeels gezin om het leven kwamen, gebeurde nadat de moeder was getroffen door een herseninfarct. Zij zat op dat moment achter het stuur, heeft een woordvoerder van het gezin gezegd tegen RTV Utrecht.

Het gezin was onderweg naar hun vakantiebestemming in Kroatiƫ toen hun busje op de A8 bij Brunnthal van de snelweg raakte en tegen een boom botste. De 43-jarige vader en hun dochter van 4 overleefden het ongeluk niet. De moeder en een 12-jarige dochter raakten zwaargewond, maar zijn inmiddels buiten levensgevaar. Een zoon van 11 bleef ongedeerd.

Inzamelingsactie

Voor de uitvaartkosten is een inzamelingsactie gestart. Het geld dat overblijft is bedoeld als spaarpotje voor later. Het doel is om 15.000 euro op te halen, de teller stond gisteravond al op ruim 13.000 euro.