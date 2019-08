Nederlandse brillenketen koopt Zwitserse branchegenoot

De Nederlandse optiekketen GrandVision, het moederbedrijf van Pearle en EyeWish, neemt branchegenoot McOptic over. De Zwitserse keten is met 62 winkels de op twee na grootste brillen-en lenzenverkoper in de Alpenregio. De overnamesom is niet bekendgemaakt.

McOptic heeft ruim 300 medewerkers en boekte vorig jaar een omzet van 55 miljoen Zwitserse frank, omgerekend zo'n 50 miljoen euro. Met de overname wil GrandVision zijn positie in Zwitserland versterken in alle lagen van de markt. Onder McOptic vallen verschillende merken, met diverse prijscategorie├źn.

Eerder deze week werd bekend dat GrandVision op zijn beurt wordt overgenomen door wereldmarktleider EssilorLuxottica. Dat Frans-Italiaanse bedrijf produceert de brillen van onder meer Ray-Ban, Persol, Chanel, Prada, Armani en Burberry.