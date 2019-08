Kroatische politie houdt klopjacht op man die zes mensen doodschoot

De Kroatische politie is op zoek naar een man die in een huis in de hoofdstad Zagreb zes mensen heeft doodgeschoten. Er is een klopjacht aan de gang.

Buren hadden de politie gebeld, omdat ze schoten in het huis hoorden. Agenten vonden daarna de lichamen van twee mannen, drie vrouwen en een kind.

De dader zou de ex van een van de vrouwen zijn. Onder de doden is volgens lokale media ook haar nieuwe vriend.

In het huis werd nog een ander kind aangetroffen; dat was ongedeerd.