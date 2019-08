'Ook Apple stopt met afluisteren opnames virtuele assistent'

Na een storm van kritiek stopt Apple voorlopig met het door mensen laten afluisteren van Siri-opnames. Dat heeft het bedrijf volgens tech-website TechCrunch laten weten in een verklaring. Gisteren werd bekend dat internetgigant Google een soortgelijk besluit heeft genomen over zijn Google Assistent.

Begin deze week werd duidelijk dat medewerkers van Apple opnames van de spraakgestuurde virtuele assistent afluisteren. Dat zou het bedrijf doen om Siri te verbeteren. Een medewerker trok aan de bel en stapte naar de Britse krant The Guardian. Volgens de klokkenluider is er onder meer meegeluisterd naar mensen die seks hebben, drugsdeals en gesprekken tussen patiƫnten en hun dokter.

Dat het bedrijf dit doet is voor klanten niet duidelijk: in de gebruiksvoorwaarden van Apple staat niet expliciet dat het bedrijf meeluistert naar mensen die Siri gebruiken. Bovendien wordt de assistent vaak per ongeluk geactiveerd door gebruikers.

Update

Volgens TechCrunch stopt Apple nu voorlopig met het afluisteren van de opnames via de virtuele assistent, en wordt die grondig onder de loep genomen. Ook komt er een software-update die klanten de mogelijkheid geeft om aan te geven dat opnames van hen via Siri niet afgeluisterd mogen worden voor het verbeteren van de dienst.

Het nieuws volgt op het bericht dat Google in de Europese Unie voorlopig is gestopt met het transcriberen van gesprekken tussen gebruikers en de Google Assistent. Dat deed het bedrijf nadat een Belgische klokkenluider de media had gezocht.