Gewonden door bomaanslagen in Bangkok

In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn enkele bommen ontploft. Voor zover bekend zijn er geen doden. Wel zijn zeker drie mensen gewond geraakt, maar volgens de autoriteiten gaat het niet om ernstige verwondingen.

Eerst ontploften twee bommen in de buurt van het centrum, daarna was er een explosie bij een gebouw waarin verscheidene ministeries zitten.

In Bangkok wordt deze dagen een Zuid-Aziatische top gehouden over veiligheid. Daarbij zijn ook Amerikaanse en Russische diplomaten aanwezig. Het is niet duidelijk of de aanslagen tegen de conferentie gericht waren. De bommen ontploften in elk geval niet in de buurt van het conferentiecentrum waar de top gehouden wordt.

Nepbommen gevonden

Het is niet bekend wie achter de aanslagen zit. Gisteren werden in Bangkok een paar nepbommen ontdekt. Daarna zijn twee verdachten opgepakt. De politie onderzoekt of er een verband met de aanslagen van vandaag is.

De premier van Thailand heeft een onderzoek aangekondigd en de bevolking opgeroepen om intussen rustig te blijven.