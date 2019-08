Japan haalt Zuid-Korea van lijst met begunstigde handelspartners

Japan heeft Zuid-Korea van een lijst met begunstigde handelspartners gehaald. Het is een volgende stap in het handelsconflict tussen de landen, dat dreigt te escaleren.

De zogenoemde 'lijst van witte landen' bestaat uit 27 landen waarmee Japan minimale importcontroles heeft afgesproken. Zuid-Korea verliest nu de bevoorrechte status, waardoor bedrijven uit dat land een exportlicentie nodig hebben om naar Japan te mogen exporteren.

Het besluit is niet bedoeld om de relatie tussen beide landen te schaden, zei minister van Handel Seko. Het is volgens hem nodig voor de staatsveiligheid.

Het kabinetsbesluit gaat in op 28 augustus. Eerder had Japan al de export van materialen voor onder meer smartphones naar Zuid-Korea beteugeld.

Bezetting en uitbuiting

Het conflict draait niet alleen om de export van goederen, ook het verleden tussen beide landen speelt een rol. Zuid-Korea wil gecompenseerd worden voor de bezetting door Japan en de uitbuiting van Koreaanse arbeiders in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Een Zuid-Koreaanse rechter oordeelde eerder dat Japanse bedrijven een compensatie moeten betalen. Japan is het daar niet mee eens en stelt dat de zaak al in 1965 is afgedaan met een verdrag tussen beide landen.

Zuid-Korea heeft laten weten met stevige maatregelen te zullen reageren op het Japanse besluit. President Moon heeft later vandaag een bespreking met het kabinet.