Politie opent onafhankelijk meldpunt voor discriminatie

De politie opent een onafhankelijk meldpunt voor agenten die (seksueel) geïntimideerd of gediscrimineerd worden. Dat zegt korpschef Erik Akerboom in een interview in NRC.

De klachten worden onderzocht door een persoon die hierover wekelijks tot maandelijks contact heeft met de politietop. "Het meldpunt heeft directe toegang tot mij", zegt Akerboom in de krant.

Agenten met problemen op de werkvloer kunnen nu al terecht bij interne vertrouwenspersonen, maar dat is volgens Akerboom niet voor iedereen een goede oplossing. "Het voelt soms onveilig."

'Stelselmatig vermijden van conflict'

De politietop probeert al langer grip te krijgen op intimidatie en treiterijen binnen de organisatie. Vorige maand nam politie-adviseur Carel Boers ontslag omdat er naar zijn mening niets werd gedaan met de tientallen misstanden die hij binnen de organisatie had gemeld.

Ook zei Boers dat het leiderschap van Akerboom voornamelijk zou bestaan uit het stelselmatig vermijden van elke vorm van conflict. "Geen fouten maken is voor hem belangrijker dan goede dingen doen", zei hij.

Akerboom zegt in NRC dat hij zich daar "totáál niet in herkent". De korpschef zegt dat hij veel meldingen krijgt vanaf de werkvloer, maar dat die niet allemaal door hem afgehandeld worden. Juist daarom zou een onafhankelijk meldpunt nodig zijn. "Het meldpunt gaat coördineren: dit moet de korpschef zien, hier moet iemand over in gesprek, daar moet onderzoek naar worden gedaan."