Bij een steekincident in de buurt van een locatie voor de opvang van daklozen in Den Haag is een man om het leven gekomen. De politie heeft drie personen aangehouden voor verhoor.

Meerdere ambulances kwamen op de melding af over het incident aan de Zamenhofstraat, maar de medische hulp kwam te laat voor de man die aan zijn verwondingen bezweek.

Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.