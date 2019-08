Katy Perry en platenlabel moeten kleine 3 miljoen dollar betalen in plagiaatzaak

Katy Perry en haar platenlabel moeten een schadevergoeding van 2,78 miljoen dollar betalen vanwege plagiaat. Perry moet zelf 550.000 dollar betalen, de rest komt op het bordje van Capitol Records.

Deze week oordeelde een negenkoppige jury na een proces van zeven dagen dat het nummer Dark Horse van Perry te veel lijkt op Joyful Noise van de christelijke rapper Marcus Tyrone Gray, bekend onder de artiestennaam Flame.

De rapper had een schadevergoeding van 20 miljoen dollar geƫist. Gray zei desondanks blij te zijn met de beslissing. De advocaten van Perry vonden een schadevergoeding van 360.000 dollar redelijk. Zij spraken van een "gerechtelijke dwaling" en zeiden in beroep te zullen gaan.

Gray deed vijf jaar geleden aangifte omdat Perry in Dark Horse (2013) volgens hem zowel het instrumentale deel als het ritme had overgenomen van zijn nummer uit 2008. Perry beweerde dat ze nog nooit van de rapper en zijn nummer had gehoord.

Vergelijk hieronder zelf de nummers: