Automobilist rijdt door na ongeluk in Vught, fietsster zwaargewond

De politie heeft een 31-jarige man uit Schijndel aangehouden die vanmiddag in Vught doorreed na een aanrijding met een 68-jarige vrouw op een fiets. Volgens de politie heeft de verdachte zich op het politiebureau in Boxtel gemeld.

Na het ongeluk op een rotonde ging de automobilist ervandoor en liet de vrouw zwaargewond achter. Het slachtoffer is met zwaar letsel naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

De politie had van getuigen een signalement van de bestuurder gekregen. De beschadigde auto waar hij in reed werd later teruggevonden in Vught.

De eigenaar van de auto was snel gevonden maar de auto bleek uitgeleend aan een ander, zegt wijkagent Marcel de Rouw tegen Omroep Brabant. "Waarschijnlijk werd het de bestuurder te heet onder de voeten, want 's avonds meldde hij zich op het bureau."