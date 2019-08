Trump kondigt nieuwe importheffingen Chinese producten aan

De Verenigde Staten voeren meer importheffingen in op Chinese producten. Vanaf 1 september wordt voor 300 miljard dollar aan producten met 10 procent extra belast, maakte president Trump bekend. Het gaat om Chinese producten die nog niet vallen onder de importheffing van 25 procent die in maart werd ingevoerd.

China en de VS onderhandelden deze week in Shanghai over hun handelsconflict, maar dat overleg is mislukt. Volgens Trump verliepen de gesprekken goed, maar houdt Peking zich niet aan gemaakte afspraken. Zo zou China meer landbouwproducten importeren en de verkoop van de pijnstiller fentanyl aan de VS stilleggen, maar dat is volgens hem nog niet gebeurd.

Handelsoorlog

China en de Verenigde Staten zijn al maanden verwikkeld in een handelsoorlog. Over en weer hebben de landen elkaar importheffingen opgelegd.

Trump laat weten dat de onderhandelingen met China over een handelsakkoord ondanks de nieuwe heffingen doorgaan. Voor volgende maand staat een nieuw overleg tussen de grootmachten gepland in Washington.

China heeft nog niet gereageerd op de nieuwste Amerikaanse maatregel.

Beurzen in het rood

Na de aankondiging door Trump doken de Amerikaanse aandelenbeurzen omlaag. De Dow Jones-index, de bredere S&P 500 en de technologisch georiƫnteerde Nasdaq daalden alle drie met ruim 1 procent.

