Bouw nieuwe terminal Schiphol vertraagd

De bouw van een nieuwe terminal op Schiphol loopt vertraging op, zegt vice-president-directeur André van den Berg tegen NH Nieuws. De nieuwe vertrek- en aankomsthal zou in 2023 gereed moeten zijn maar dat jaartal wordt hoogstwaarschijnlijk niet gehaald.

"2023 is voor de terminal te vroeg", zegt Van den Berg. "Pin me niet vast op het jaar dat hij wel klaar is. Het zal niet ver daarna zijn."

Zodra de aanbesteding is afgerond verwacht hij meer te kunnen zeggen over de nieuwe planning. Naar verwachting wordt begin volgend jaar bekend welke aannemer de terminal mag bouwen.

Ook de nieuwe A-pier heeft vertraging opgelopen. Die had eind dit jaar klaar moeten zijn maar de oplevering is uitgesteld tot volgend jaar.

Groei

Vanaf 2021 mag het aantal vluchten van en naar Schiphol stapsgewijs stijgen tot maximaal 540.000. Van minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat mag het vliegveld na 2020 groeien, mits de overlast afneemt. Tot 2020 geldt een maximum van 500.000 starts en landingen.

Van den Berg kan niet zeggen of de nieuwe pier en terminal genoeg zijn om de groei aan te kunnen.