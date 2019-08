Morgen dag van de waarheid voor IMF-kandidatuur Jeroen Dijsselbloem

De Europese ministers van Financiën stemmen morgenochtend over de Europese kandidaat voor het voorzitterschap van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Nederland heeft oud-minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) voorgedragen. Vandaag bleek dat er nog geen overeenstemming is over zijn kandidatuur.

Vier andere Europese kandidaten dingen ook naar de topfunctie bij het IMF. Naast Dijsselbloem zijn dat het Bulgaarse hoofd van de Wereldbank Kristalina Georgieva, de Finse centralebankpresident Olli Rehn, de Spaanse minister van Financiën Nadia Calvino en de Portugese minister van Financiën en tevens hoofd van de Eurogroep Mario Centeno.

Verrassend kondigde het Verenigd Koninkrijk aan mogelijk vanavond nog met een eigen kandidaat te komen.

Gewogen stemming

De afgelopen weken hebben premier Rutte en minister Hoekstra van Financiën druk gelobbyd voor Dijsselbloem. Het kabinet meent met de voormalige voorzitter van de Eurogroep een kansrijke kandidaat te hebben. Naar verluidt heeft Duitsland steun toegezegd.

Hulp van zo'n groot land kan doorslaggevend zijn omdat er morgen een gewogen stemming komt: de stem van grote landen telt zwaarder dan die van kleine landen. Het is onduidelijk of ook Frankrijk de kandidatuur van Dijsselbloem zal steunen.

Meerdere stemrondes

Wel is duidelijk dat de Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, de leiding heeft in het benoemingsproces. Vandaag heeft hij zijn Europese collega's telefonisch meegedeeld dat het nog niet gelukt is het eens te worden over een kandidaat. Daarom volgt morgen vanaf 08.00 uur een stemming, per telefoon. Misschien is er dan meteen een meerderheid voor een kandidaat, maar waarschijnlijk zijn er meerdere stemrondes nodig.

Als Dijsselbloem Europese kandidaat wordt, is de kans groot dat hij ook voorzitter van het IMF wordt. Ongeschreven regel is dat de Verenigde Staten de Europese kandidaat steunen als zij de voorzitter van de Wereldbank hebben geleverd. En dat hebben ze: de Amerikaan David Malpass werd in april benoemd.

De nieuw te kiezen IMF-voorzitter vervangt de Franse Christine Lagarde. Zij volgt per 1 november Mario Draghi op als voorzitter van de Europese Centrale Bank.