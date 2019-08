Minister Slob ontslaat lid Commissariaat voor de Media

Minister Slob van Onderwijs en Media heeft Eric Eljon ontslagen als lid van het Commissariaat voor de Media. De minister heeft op basis van "zorgvuldig onderzoek" geconcludeerd dat Eljon niet meer kan functioneren bij de toezichthouder, zo laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Het ontslag gaat vandaag in.

In april schorste de minister het omstreden lid al. Er was "door verschillende oorzaken een vertrouwensbreuk" ontstaan tussen Eljon en de andere twee commissarissen van het Commissariaat voor de Media, zei de minister destijds.

Tomeloze geldingsdrang

In april brak een openlijk conflict uit tussen Eljon en zijn collega-toezichthouders over het boek Dwergwerpen, waarvan Eljon co-auteur was. Het boek gaat over "haat en nijd op de werkvloer, de tomeloze geldingsdrang van omroepbestuurders, het egoïsme van tv-presentatoren". Collega's vonden dat de onafhankelijke reputatie van het Commissariaat hierdoor in het geding kwam.

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op naleving van de Mediawet en wordt geleid door drie commissarissen die benoemd zijn door de minister. Eljon werd in 2016 aangesteld voor een periode van vijf jaar.

Slob zal voor een debat over de media half september uitgebreider informatie geven over de situatie bij het Commissariaat voor de Media.

Kamerleden van VVD, CDA, D66, ChristenUnie en oppositiepartij SP maken zich zorgen over de problemen bij het Commissariaat. Aanleiding is berichtgeving over interne chaos, stuurloosheid en een onveilige cultuur in NRC. De krant deed maanden onderzoek naar de toezichthouder in Hilversum na berichten over zorgwekkende ervaringen van voormalige medewerkers.