Venray krijgt lachgaswinkel, gemeente niet blij

In Venray komt een lachgaswinkel. In de shop kunnen klanten ballonnen met lachgas gebruiken. De gemeente is niet blij met het initiatief, maar kan het niet tegenhouden.

Volgens de gemeente is de winkel met het oog op openbare orde en volksgezondheid niet wenselijk. "Maar we hebben geen wettelijke regels om de winkel tegen te houden", zegt een woordvoerder.

De gemeente wil wel het gebruik van lachgas in de openbare ruimte aanpakken en werkt daarom aan een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening.

De winkel van ondernemer Mathieu Hölzken gaat morgen open. Volgens hem is het de eerste lachgaswinkel van Nederland. "Er is natuurlijk in Nederland een hoop ophef over lachgas en wij willen laten zien dat je op een verantwoordelijke manier een ballonnetje kan nemen", vertelt hij aan 1Limburg.

Hij snapt de kritiek. Juist deze week bekend dat het aantal gezondheidsklachten door lachgas toeneemt. Hölzken relativeert dat: "Het ligt er aan hoeveel je gebruikt. Als iemand in de kroeg zit en in anderhalf uur vijftig bier opdrinkt dan is dat denk ik ook niet slim. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet."

Afspraken

Hij weet dat de gemeente niet blij is met de komst van de winkel. "Maar we houden hier binnen toezicht en zorgen ervoor dat er buiten geen overlast is."

De gemeente heeft afspraken gemaakt met het bedrijf. Zo mag het lachgas alleen in de winkel worden gebruikt en gaat de winkel een streng deurbeleid hanteren, zodat niemand de ballonnen mee naar buiten neemt. Ook verkoopt de winkel niet aan jongeren onder de 18 jaar.

Landelijk verbod

Veel gemeenten willen dat lachgas verboden wordt omdat het gebruik ervan schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid.

Zo gaat de gemeente Utrecht het bezitten en gebruik van het gas op sommige plekken in de stad verbieden en mag in Rotterdam bij evenementen en op het strand van Nesselande geen lachgas meer verkocht worden. Ook liet minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid eerder blijken een landelijk verbod op lachgas te overwegen.