Syriër doodt man met zwaard op straat in Stuttgart; 'geen terrorisme'

De man die gisteravond in Stuttgart een andere man op straat doodde was volgens de Duitse politie een Syriër. De politie gaat niet uit van een terroristisch motief, er zou een ruzie vooraf zijn gegaan aan de aanval. Volgens de politie waren de twee voormalige huisgenoten. De aanleiding voor de ruzie is nog onbekend.

Rond 18.15 uur gisteravond hakte de 28-jarige Syriër met een "zwaardachtig voorwerp" meerdere keren in op het slachtoffer, een Duitser van 36 van Kazakse afkomst. Het slachtoffer overleed op straat aan zijn verwondingen.

Tientallen omstanders zagen de bloederige aanval gebeuren.

Klopjacht

Na de moord ging de dader er op een fiets vandoor. De politie wist hem na een klopjacht van bijna 2,5 uur, waarbij onder meer een helikopter werd ingezet, te arresteren.

Niet lang na het incident verschenen video's van de gewelddadige aanval op internet. De politie heeft mensen gevraagd om de beelden offline te halen.

Bekende van politie

De Syriër heeft een verblijfsvergunning en woonde sinds 2015 in Duitsland. Hij was een bekende van de politie.

De man is gisteren en vandaag verhoord. Daarna is hij voorgeleid aan een onderzoeksrechter.

Volgens de Stuttgarter Zeitung is niet zeker of de man daadwerkelijk uit Syrië komt, zoals de politie meldt. Bronnen zeggen tegen de krant dat het mogelijk gaat om een Palestijn die onder een valse identiteit in Duitsland verbleef.