Ook zonder Bin Ladens 'kroonprins van terreur' blijft al-Qaida een gevaar

Huidige dreiging al-Qaida 'onduidelijk'

In het begin van de eeuw was al-Qaida het grootste en veruit meest gevreesde terreurnetwerk ter wereld. Maar door militaire campagnes en de opkomst van andere, concurrerende terreurgroepen als IS veranderde die positie. Al-Qaida verdween echter nooit, ook niet na de dood van oprichter en leider Osama bin Laden in 2011. Tegenwoordig bestaat het netwerk uit afdelingen en cellen die opereren in landen als Syrië, Libië, Somalië (al-Shabaab) en in landen op het Arabisch schiereiland.

Volgens een rapport van de VN-veiligheidsraad heeft al-Qaida op dit moment wel minder slagkracht dan bijvoorbeeld terreurgroep IS als het gaat om financiën of propaganda. De internationale dreiging van al-Qaida is daardoor "onduidelijk", aldus de VN-onderzoekers. De laatste doorr al-Qaida geclaimde aanslag in het Westen was die op het satirische Franse tijdschrift Charlie Hebdo in 2015. In bijvoorbeeld Somalië pleegt de terreurgroep nog geregeld aanslagen. Volgens inlichtingendienst AIVD poogt al-Qaida momenteel te profiteren van het verval van IS, om zo weer aan invloed te winnen.