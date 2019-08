OM: Vrouw met epilepsie niet verantwoordelijk voor dodelijk ongeluk

Een 53-jarige vrouw uit Rockanje die in 2014 twee mensen in Hellevoetsluis doodreed, kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het ongeluk. Dat heeft justitie in hoger beroep gezegd. De vrouw lijdt aan epilepsie. De rechtbank had de vrouw twee jaar cel opgelegd.

In mei 2014 reed ze twee voetgangers uit Polen dood. Een van de slachtoffers, een vrouw van 23, was meteen dood. Het tweede slachtoffer, een man van 29, overleed een paar uur later in het ziekenhuis.

Hersenbeschadiging

De aanrijding was waarschijnlijk het gevolg van een epileptische aanval. Deskundigen hebben vastgesteld dat ze in 1992 een hersenbeschadiging heeft opgelopen door een trap van een paard, meldt RTV Rijnmond. Daardoor is ze ook minder in staat om rationele afwegingen te maken.

"Waar de gemiddelde epilepsiepatiënt bij elke geringe twijfel over het mogelijk weer optreden van aanvallen geneigd zal zijn om het zekere voor het onzekere te nemen en dus niet achter het stuur plaats te nemen, is dat bij verdachte vanwege haar stoornis anders", luidde een van de deskundigenconclusies.

Keuringsarts misleid

Wel neemt justitie het haar kwalijk dat ze een keuringsarts heeft misleid bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs. Haar rijbewijs was ongeldig verklaard na een ongeluk in 2012. Een arts keurde de aanvraag voor een nieuw rijbewijs goed nadat de vrouw had gezegd dat ze al twee jaar geen epileptische aanvallen meer had. Dat klopte niet; ze had hetzelfde jaar nog zeker één aanval.

Uit dossiers blijkt dat ze meerdere eenzijdige ongelukken heeft veroorzaakt, vermoedelijk ook door epileptische aanvallen. Mensen uit haar omgeving hebben destijds tegen haar gezegd dat ze niet meer moest rijden.

Kwalijk

Tegen de vrouw is een werkstraf geëist van 100 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. Ook vindt het OM dat ze minstens zeven jaar niet meer mag rijden en zo mogelijk moet worden "geweerd van deelname aan het gemotoriseerde verkeer".

De rechtbank legde eerder dus een veel hogere straf op: 2 jaar gevangenis. De rechtbank nam het haar zeer kwalijk dat ze ondanks haar ziekte en waarschuwingen van anderen steeds weer in de auto stapte.