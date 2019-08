Belgische overleefde zes dagen in auto 'door aan kinderen te denken'

De eerste nacht bleef haar telefoon maar overgaan. "Ik wilde hem opnemen, maar dat was moeilijk omdat ik veel pijn aan mijn arm had. De volgende dag hoorde ik mijn telefoon niet meer. Ik wist dat de batterij leeg was." Uit de auto kruipen lukte niet. Ze had haar rug gebroken waardoor ze haar arm en linkerbeen niet kon bewegen.

Ze overleefde het door een klein kauwgomdoosje te vullen met regenwater. "Het duurde een eeuwigheid tot het vol was. Honger had ik niet." Verder dacht Corine vooral aan haar kinderen. "Ik wilde in leven blijven voor mijn kinderen. Ik wilde niet dat ze zouden denken dat ik zelfmoord zou hebben gepleegd. Nee, het was een ongeluk. Mijn kinderen hebben mij de kracht gegeven om de moed erin te houden."

Uiteindelijk werd ze dus gevonden. Voorbijgangers zagen haar auto in de greppel liggen. "De vrouw vroeg of ik Corine was. Ik vroeg hoe ze me kende. Toen zei ze dat iedereen me zocht. Ze is de hele tijd bij me gebleven, ze was mijn beschermengel."