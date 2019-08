Facebookpagina Rotterdams museum offline na plaatsen naaktfoto

Facebook heeft de pagina van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam geblokkeerd nadat het museum een foto van de bekende fotograaf Ed van der Elsken had geplaatst.

Op de foto Bij de Inland Sea uit 1960 is een naakte vrouw onder een open raam te zien en het is bekend dat Facebook blootfoto's in sommige gevallen verwijdert, als ze als aanstootgevend worden beschouwd. Voor kunst maakt het Amerikaanse bedrijf een uitzondering, en ook in reclames mag sinds enige tijd naakt te zien zijn.

Museum-directeur Birgit Donker is verontwaardigd over de beslissing van Facebook om het account toch te blokkeren. "Foto's van zo'n groot fotograaf zouden nooit gecensureerd mogen worden op een platform als Facebook, zoals geen enkel ander kunstwerk geweerd zou mogen worden wegens naaktheid."

Het museum meldt dat er beroep is aangetekend tegen de beslissing. Een woordvoerder van Facebook laat weten dat naakt in kunst in principe mag op Facebook en zoekt uit wat er in dit geval is gebeurd.