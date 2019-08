Rwanda sluit grens met Congo om ebola, Rode Kruis wil meer hulp

Rwanda sluit de grens met Congo vanwege de ebola-uitbraak in de Congolese miljoenenstad Goma. Het land wil zo voorkomen dat Rwandezen besmet raken. Het dichtbevolkte Goma ligt op de grens met Rwanda en heeft een internationaal vliegveld.

Gisteren werd bekend dat er in Goma een tweede persoon is overleden aan ebola. Zijn 1-jarige dochter heeft de ziekte ook, meldt het ministerie van Volksgezondheid vandaag. Zij is waarschijnlijk door haar vader besmet. Als dat inderdaad het geval is, is het voor het eerst dat ebola zich in Goma verspreidt. De twee slachtoffers die in de grensstad overleden, liepen het virus ergens anders op.

Dat zou een scenario zijn waar hulpverleners al langer voor vrezen. Er wordt nu bekeken met wie de man de afgelopen tijd in contact is geweest, zodat die mensen onderzocht en gevaccineerd kunnen worden. Ook de mensen met wie zij weer contact hadden, moeten gevonden worden. Een behoorlijke klus in een stad met meer dan twee miljoen inwoners.

Congo veroordeelt maatregel

Congo is het niet eens met de maatregel van Rwanda om de drukke grensovergang te sluiten, omdat het grote gevolgen kan hebben voor veel inwoners van beide landen die de grens moeten oversteken voor hun werk.

Het is vandaag precies een jaar geleden dat het virus opnieuw uitbrak in Congo. In een jaar tijd stierven zo'n 1800 mensen aan de gevolgen van ebola, van wie bijna een derde kinderen.

Het Rode Kruis roept op tot een uitgebreide humanitaire actie om de ebola-uitbraak te beƫindigen. Juist de nieuwe uitbraak in Goma laat volgens de hulporganisatie zien dat het belangrijk is om de hulpverlening op te schalen. Het is voor hulpverleners lastig om hun werk te doen omdat het onveilig is in de regio waar ebola heerst vanwege rebellengroepen die er actief zijn. Ook is er veel wantrouwen onder de bevolking.

Eerder maakten we deze video waarin we uitleggen wat ebola met je doet: