Man bekent neersteken meerdere vrouwen: 'Ik wilde mensen schrik aanjagen'

Een 23-jarige man uit Julianadorp, die wordt vervolgd voor het neersteken van vier vrouwen in Noord-Holland, heeft bekend. Dat bleek vandaag tijdens een zitting bij de rechtbank in Alkmaar, waar NH Nieuws bij was. Direct na zijn aanhouding in april zou hij al een bekentenis hebben afgelegd.

De man heeft nog een vijfde slachtoffer gemaakt, werd vandaag duidelijk. Hij zou de vrouw hebben aangereden. De verdachte heeft bevestigd ook bij die zaak betrokken te zijn geweest.

De man stak eind vorig jaar en begin dit jaar in Castricum, Egmond en Barsingerhorn vrouwen neer vanuit een auto. Alle slachtoffers waren aan het hardlopen of zaten op de fiets.

Onrust

De aanvallen zorgden voor grote onrust bij omwonenden en joggers in de omgeving waar de slachtoffers waren belaagd. In de zoektocht naar de 'SUV-steker' riep de politie meerdere keren de hulp in van het publiek. Er kwamen destijds vele tientallen tips binnen na uitzendingen van opsporingsprogramma's Bureau NH en Opsporing Verzocht. De man werd uiteindelijk in april aangehouden.

Volgens de advocaat van de man, die met een verslaggever van NH Nieuws sprak, zou de man seksueel opgewonden zijn geweest en stak hij daarna de vrouwen. Hij zou niemand hebben willen doden of verwonden, maar wilde mensen "schrik aanjagen" omdat hij daar een kick van zou krijgen. De verdachte heeft gezegd veel spijt te hebben van wat hij heeft gedaan en hij wil volledig meewerken aan een onderzoek naar zijn mentale gesteldheid, meldt NH Nieuws.

De zaak dient in oktober en gaat niet alleen over deze mishandelingen. De man wordt ook nog verdacht van het bedreigen en stalken van zes anderen.