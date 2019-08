Consumentenbond sleept Philips voor de rechter wegens te dure tv's

De Consumentenbond wil dat mensen die tussen 1996 en 2006 een tv of pc-monitor kochten geld terug kunnen krijgen, omdat ze er toen te veel voor betaald hebben door verboden prijsafspraken tussen fabrikanten. Om dat gedaan te krijgen is de bond nu een bodemprocedure begonnen tegen Philips.

In 2012 kreeg Philips een EU-boete van ruim een half miljard euro vanwege kartelvorming. Ook Samsung, Toshiba, Technicolor en Panasonic werden toen beboet.

Schadevergoeding van 10 procent aankoopprijs

"Philips en een aantal andere beeldbuisfabrikanten hebben zich jarenlang verrijkt over de rug van consumenten, die zo'n 10 procent teveel betaalden voor hun televisies en computermonitors", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. "We hebben geprobeerd om met Philips tot een snelle oplossing te komen, maar dat is niet gelukt. Maar linksom of rechtsom, dat geld moet terug naar de consument. Daarom stappen we nu naar de rechter."

De Consumentenbond hoopt dat de rechter zal zeggen dat Philips aansprakelijk is voor alle schade die door het kartel is veroorzaakt. Vervolgens zouden gedupeerden een schadevergoeding kunnen eisen. Mensen kunnen zich aanmelden bij de Consumentenbond voor een mogelijke vergoeding van 10 procent van de aankoopprijs.

Het gaat daarbij om 'ouderwetse' tv's en monitors met een kathodestraalbuis, dus niet de platte tv's die nu gangbaar zijn. Mensen moeten wel met een bonnetje of garantiebewijs aantonen dat ze toen een tv hebben gekocht. Er hebben zich al rond de 55.000 mensen gemeld bij de Consumentenbond voor een schadevergoeding.

'Philips moet ook Samsung-klanten compenseren'

De bond wil dat Philips ook mensen gaat compenseren die tv's van andere producenten, zoals Samsung, kochten. "Die andere bedrijven komen allemaal uit Aziƫ en voor Nederlandse consumenten is het lastig op daar je recht te halen", aldus een woordvoerder. "Philips moet dan maar weer zien hoe het bedrijf dat compensatiegeld gaat verhalen op andere producenten van het kartel."

Een woordvoerder van Philips zegt tegen persbureau ANP de dagvaarding te hebben ontvangen. "Philips is van plan zich te verdedigen tegen onterechte claims zoals deze." Toen Philips de EU-boete kreeg zei het bedrijf dat die disproportioneel en ongerechtvaardigd was en betrekking had op een bedrijfsonderdeel dat in 2001 is afgestoten.

De EU deelt regelmatig boetes uit voor kartelvorming. De betaalde boetebedragen komen ten goede aan de EU-begroting.