Sea-Watch krijgt van hof meer tijd, schip hoeft niet voor anker

Migrantenhulpverleningsorganisatie Sea-Watch krijgt tot eind van het jaar de tijd om zijn schip aan te passen aan de nieuwe eisen van de overheid. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Sea-Watch vaart met een schip op de Middellandse Zee om migranten die in de problemen komen op te pikken.

In september vorig jaar werden nieuwe regels ingevoerd waardoor schepen van organisaties als Sea-Watch aan strengere eisen en certificering moeten voldoen. Eigenlijk had dat in april al geregeld moeten zijn. Na een kort geding kreeg de organisatie uitstel, omdat de rechter oordeelde dat de regels niet duidelijk genoeg waren.

Sea-Watch wilde daarop een overgangstermijn. Het hof heeft nu vastgesteld dat op 31 december alles in orde moet zijn.