Iran noemt Amerikaanse sancties tegen minister Zarif 'kinderachtig'

De Iraanse president Rohani noemt de financiƫle sancties die de Verenigde Staten gisteren hebben opgelegd aan minister van Buitenlandse Zaken Zarif "kinderachtig". De VS besloot daartoe omdat Zarif volgens hen medeverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de "roekeloze agenda" van ayatollah Khamenei. Wat de sancties precies inhouden, is nog niet bekend.

"De Amerikanen nemen hun toevlucht tot kinderachtig gedrag", zei Rohani. "Ze beweren elke dag dat ze zonder voorwaarden willen praten en dan bestraffen ze de minister van Buitenlandse Zaken. Dat betekent dat ze niet langer rationeel kunnen denken."

Zarif zelf reageerde gisteren op Twitter al op de sancties. Hij zei dat de Amerikanen die hebben ingesteld omdat ze hem zien als een gevaarlijke onderhandelaar. "Het heeft geen effect op mij en mijn familie, omdat ik geen eigendommen of belangen heb buiten Iran", schreef hij. "Bedankt dat jullie mij als zo'n grote bedreiging voor jullie agenda zien."

Eind juni legde de VS al sancties op aan de Iraanse leider Khamenei. Die waren een reactie op het neerhalen van een Amerikaanse drone in juni. Iran zegt dat de drone in het Iraanse luchtruim vloog, maar de Amerikanen spreken dat tegen.