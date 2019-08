Nieuw onderzoek in vijver in zaak-Boldewijn

De Rotterdammer Boldewijn verdween op 18 februari, op een avond waarop hij twee internetdates had.

Uit een reconstructie bleek dat hij van een man in Schiedam geld had gekregen voor de terugreis. In plaats daarvan kocht Orlando een treinkaartje naar Den Haag. Daar ontmoette hij een man die hem 's avonds laat bij een tramhalte in Ypenburg heeft afgezet. Acht dagen later werd het lichaam van Orlando in een vijver teruggevonden.