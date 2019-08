Shell ziet winst halveren in tweede kwartaal

Het was een moeilijk kwartaal voor Shell: het olie- en gasconcern zag maar liefst de helft van zijn winst verdampen, van ruim 6 miljard dollar tot iets minder dan 3 miljard dollar. Volgens het bedrijf is dat te wijten aan lagere olie- en gasprijzen en de lagere verdiensten in de chemie en raffinage.

Shell-topman Ben van Beurden spreekt van uitdagende omstandigheden. Het bedrijf kreeg minder betaald voor de olie en het gas dat het op de markt bracht. Er werd wel 4 procent meer olie en gas opgepompt door het in gebruik nemen van nieuwe projecten.

Er is op dit moment een overschot aan de grondstoffen, wat de prijs drukt. Doordat de wereldeconomie minder hard groeit is er ook minder vraag naar olie en gas. De ruwe olieprijs daalde in het tweede kwartaal van 70 naar 60 dollar per vat. Een vuistregel in de olie-industrie is dat elke dollar stijging of daling van de olieprijs een effect van 500 miljoen dollar heeft op de inkomsten.

Daarnaast moest Shell afschrijven op projecten in onder meer Trinidad en Tobago en Australiƫ. Na een herwaardering staan ze voor grofweg een half miljard dollar minder in de boeken.