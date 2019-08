Gemeente plaatst hek in woonwijk Den Dolder om patiënten kliniek te weren

De gemeente Zeist gaat een twee meter hoog hek plaatsen in woonwijk Duivenhorst om patiënten van psychiatrische instellingen in Den Dolder uit de wijk te weren. Die lopen nu vaak door de buurt naar het station, wat leidt tot overlast voor bewoners.

Een van de klinieken op het Willem Arntszterrein is die waar Michael P., de moordenaar van Anne Faber, werd behandeld. Door Duivenhorst is voor de patiënten de snelste route naar het station in Den Dolder.

Het hek moet een trap richting het station en centrum versperren. Zo worden patiënten gedwongen om een eerder geopende alternatieve route, een bospad, te nemen. Door de maatregel hoopt de gemeente een eind te maken aan de overlast in Duivenhorst.

Bewoners van Duivenhorst krijgen een pincode om het hek te openen. Toch is niet iedereen blij met het hek. Sommige inwoners van Den Dolder krijgen de pincode niet en worden daardoor gedwongen om ook de alternatieve route te nemen.

Bij de Fivoor-kliniek hebben zich in korte tijd veel incidenten voorgedaan. Verschillende patiënten keerden niet op tijd terug van hun verlof en dat leidde tot veel ophef onder omwonenden. Inmiddels moet de kliniek dagelijks rapporteren aan minister Dekker voor Rechtsbescherming.