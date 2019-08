ING blijft nagenoeg stabiel ondanks lage rente

ING heeft zich afgelopen kwartaal min of meer staande kunnen houden. De bank had te kampen met lage rentes en minder economische groei wereldwijd, maar de nettowinst bleef met 1,4 miljard nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar.

Daarmee doet de bank het beter dan in het eerste kwartaal van het jaar, toen er 1,1 miljard netto winst gemaakt werd. Dat kwam onder meer doordat ING flink moest investeren in de aanpak van witwassen via de bank. Eind vorig jaar moest het bedrijf in een megaschikking rond grootschalige witwasconstructies 775 miljoen euro betalen en flink investeren in het eigen beleid op dit gebied.

De bank staat in de toelichting bij de kwartaalcijfers dan ook uitgebreid stil bij die problematiek. Zo werken er nu 3000 medewerkers aan het controleren en natrekken van klanten, 500 meer dan vorig jaar.

Meer rekeningen gesloten

Volgens topman Ralph Hamers zorgen die grotere inspanningen voor "een groter aantal rekeningen dat gesloten wordt, waaronder rekeningen die niet gebruikt werden en rekeningen waarvan de houders onvoldoende reageerden op informatieverzoeken". Het zou gaan om enkele duizenden rekeningen per jaar.

Tegelijk heeft de bank te kampen met lage en negatieve rentes, die de winst drukken. Geld dat banken niet kunnen wegzetten als lening of hypotheek, moeten ze namelijk voor een groot deel stallen bij de Europese Centrale Bank, en daar moeten ze op dit moment voor betalen.

Daar staat tegenover dat ING afgelopen kwartaal meer inkomsten wist te genereren. Zo kreeg de bank er wereldwijd 300.000 klanten bij. In totaal hebben nu 38,6 miljoen mensen een rekening bij ING.