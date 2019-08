Vermist Kind Alert voor 12-jarig meisje uit Tilburg

De politie heeft een Vermist Kind Alert uitgedaan voor de 12-jarige Eline Pols uit Tilburg. Het meisje wordt sinds gisteravond 18.30 uur vermist. De politie en haar familie maken zich ernstige zorgen.

De tiener vertrok gisteravond en zei dat ze met een vriendin had afgesproken. Daarna is ze niet meer thuis gekomen. Uit onderzoek van de politie blijkt nu dat ze helemaal geen afspraak met haar vriendin had.

Het vermiste meisje is 1.60 meter lang en heeft blond haar. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een lichtblauwe spijkerbroek en reed ze op een zwarte fiets met rode banden en een rood zadel. Het Vermist Kind Alert is uitgegaan in een straal van 25 kilometer rond Tilburg-Noord.