Poetin zet leger in bij blussen van enorme bosbranden

Het Russische leger gaat helpen bij het bestrijden van de bosbranden in Siberië en het oosten van Rusland. Er staat een gebied ter grootte van België, zo'n 30.000 vierkante kilometer, in brand.

De inzet van het leger gebeurt in opdracht van president Poetin, schrijven verschillende persbureaus. Militaire transportvliegtuigen en helikopters worden ingezet om water op de branden te storten.

In vijf regio's in Rusland geldt inmiddels de noodtoestand. Tot nu toe zijn er geen gewonden gemeld, maar de rook van de branden, die worden verspreid door de harde wind, zorgt voor dikke smog in steden in de buurt.

De branden zijn waarschijnlijk veroorzaakt door blikseminslag tijdens 'droge' onweersbuien.

'Moeilijke situatie'

Premier Dmitri Medvedev bracht gisteren een bezoek aan de regio Krasnojarsk, waar ook bosbranden woeden. Hij sprak over een moeilijke situatie. "Veel bossen branden, smog en rook hangt boven bevolkte gebieden en de prognoses zijn niet goed."

Op dit moment zijn zo'n 2700 brandweermensen bezig met de bestrijding van het vuur maar veel van de branden woeden in lastig te bereiken gebieden. De autoriteiten willen die branden niet blussen omdat ze geen bedreiging zouden vormen voor de volksgezondheid.

Milieuorganisaties en ecologen waarschuwen voor de gevaren van de grote branden. Volgens Greenpeace zijn de bosbranden niet langer een lokaal probleem, maar bezig zich te ontwikkelen tot een nationale milieuramp. Een petitie waarin Russische autoriteiten wordt gevraagd actie te ondernemen, is inmiddels al ruim 856.000 keer getekend.

De bosbranden zorgen voor veel smog en rookoverlast: