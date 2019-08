Wekdienst 1/8: boerkaverbod van kracht en uitspraak zaak Sea-Watch

Wat heb je gemist?

De prijzen in hotels, restaurants, caf├ęs en op campings zijn dit jaar al behoorlijk gestegen, en daar komt volgend jaar nog een verhoging bovenop. Dat verwachten economen van ABN Amro, na een onderzoek naar de sector.

Belangrijke oorzaak van de verwachte prijsverhogingen is de Wet arbeidsmarkt in balans, die volgend jaar januari ingaat. Het doel van de wet is om bedrijven te stimuleren mensen niet flexibel in te huren, maar vast in dienst te nemen.

De horeca is de sector met het hoogste aantal flexibele contracten. Daarom vrezen de economen dat de wet vooral het inhuren van horecapersoneel duurder zal maken.

