Amerikaanse Senaat bevestigt aanstelling nieuwe VN-ambassadeur

De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kelly Craft tot Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Daarmee is na zeven maanden de opvolger van de vorig jaar plotseling opgestapte Nikki Haley bekend.

In de Senaat stemden 56 parlementariƫrs voor en 34 tegen haar aanstelling, grotendeels in overeenstemming met de lijn van de partij. Democraten vinden de 57-jarige Craft te onervaren voor de zware post. Haar voorstanders noemen haar een uitstekende onderhandelaar, onder meer bij het handelsakkoord tussen de VS, Canada en Mexico. Ze is op dit moment de Amerikaanse ambassadeur in Canada.

De Amerikaanse VN-ambassadeur is een van de topposities van de regering-Trump en een belangrijke speler binnen de VN. Zo heeft de VS een van de vijf permanente zetels in de VN-Veiligheidsraad.

Vertrek Haley

Haley stapte vorig jaar onverwachts op om persoonlijke redenen. Ze was het gezicht van de Amerikaanse rol in de oorlog in Syriƫ en de strijd tegen Islamitische Staat en gold als consequente en betrouwbare diplomaat.

Trump was eerst van plan de baan te geven aan Heather Nauert, woordvoerder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was ze bekend als presentatrice van een ochtendshow op Trumps favoriete zender Fox News. Nauert zag echter af van de functie in het belang van haar familie.