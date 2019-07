VS legt Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif sancties op

De Verenigde Staten hebben de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif financiƫle sancties opgelegd. Hij heeft bijgedragen aan het uitvoeren van de "roekeloze agenda" van ayatollah Khamenei, gaf de Amerikaanse minister van Financiƫn Mnuchin als reden. Zarif is zijn "wereldwijde woordvoerder", aldus Mnuchin. Wat de sancties precies inhouden, is nog niet duidelijk.

Het is hoogst ongebruikelijk dat een land een topdiplomaat van een ander land sanctioneert. De stap is het gevolg van het hoog opgelopen conflict tussen de VS en Iran, dat werd gevoed door incidenten met olietankers in de Golf van Oman, het neerhalen van een drone en het nucleaire programma van Iran.

'Sancties hebben geen effect op mij'

Volgens Zarif stellen de Amerikanen sancties tegen hem in omdat ze hem als een gevaarlijke onderhandelaar zien. "Het heeft geen effect op mij en mijn familie, omdat ik geen eigendommen of belangen heb buiten Iran", reageerde hij op Twitter. "Bedankt dat jullie met als zo'n grote bedreiging voor jullie agenda zien."

De regering-Trump zegt desondanks nog steeds open te staan voor gesprekken over een nieuw nucleaire deal. De Amerikanen zouden Zarif in dat opzicht niet als belangrijke beleidsbepaler zien.

Eind juni werden al sancties opgelegd aan Khamenei, als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse drone door Iran een week daarvoor. Volgens Iran vloog de drone in Iraans luchtruim. Ook waren de sancties bedoeld als pressiemiddel tegen het nucleaire programma van Iran.