Sterke groei aantal mkb-bedrijven, vooral door toename microbedrijven

Het aantal mkb-bedrijven in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In tien jaar tijd steeg het aantal met 40 procent, meldt het CBS. Er kwamen onder meer veel vloggers en kleine bierbrouwers bij.

Aan het begin van het derde kwartaal waren er 1,16 miljoen mkb-bedrijven actief, bijna 335.000 meer dan tien jaar geleden. Het gaat vooral om microbedrijven, waar één tot tien mensen werken. Ruim 330.000 van de bijna 335.000 bedrijven die er de afgelopen tien jaar bijkwamen, waren microbedrijven. Daarvan zijn er nu 1,1 miljoen.

Het aantal bedrijven met tien tot 250 medewerkers is met 52.000 de afgelopen tien jaar ongeveer gelijk gebleven.

Vloggers

In de informatie- en communicatiesector kwamen er de meeste bedrijven bij. In tien jaar tijd was de stijging 67 procent. Zowel het aantal 'eenpitters' als het aantal bedrijven met meer medewerkers nam toe.

Er kwamen tien keer zoveel kleine bierbrouwerijen bij. Het aantal IT-dienstverleners steeg aanzienlijk en het aantal filmproducenten en vloggers verdubbelde bijna. Ook kwamen er tienduizenden webwinkels bij, voornamelijk eenmanszaken.

41 procent van de mkb-bedrijven is ouder dan tien jaar. Naarmate de bedrijven groter zijn, bestaan ze langer. In het middenbedrijf is bijna 80 procent van de bedrijven ouder dan tien jaar.