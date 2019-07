Anononieme functionarissen: Hamza bin Laden dood

De Amerikaanse regering heeft aangekondigd dat er spoedig een mededeling komt over Hamza bin Laden, een zoon van de gedode al-Qaidaleider Osama bin Laden.

Het Amerikaanse tv-station NBC meldde eerder vanavond dat drie regeringsfunctionarissen zeggen dat Hamza bin Laden, die wordt beschouwd als de opvolger van zijn vader als leider van het terreurnetwerk al Qaida, dood is. Ze melden dat de VS informatie over zijn dood heeft.

Niet duidelijk is waar en wanneer hij gestorven zou zijn en of de VS daarbij een rol gespeeld heeft. President Trump zei desgevraagd dat hij er geen commentaar op wil geven.

Eerder dit jaar werd bekend dat de VS een miljoen dollar op zijn hoofd heeft gezet.

Hamza bin Laden zou ongeveer 30 jaar zijn. Zijn vader werd door Amerikaanse mariniers gedood in 2011. Hij is onder meer de man achter de aanslagen op New York en Washington van 11 september 2001.