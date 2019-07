Nederlandse vleeszwendelaar in Spanje aangehouden

De Nederlandse vleeshandelaar Jan F. is in Spanje gearresteerd op verzoek van Frankrijk. Daar werd hij in april veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor zijn rol in een zwendel in 2013. Die straf moet hij nog uitzitten.

Goedkoop paardenvlees werd als duurder rundvlees verkocht aan Europese fabrikanten van kant-en-klaarmaaltijden en hamburgers. Volgens de Franse autoriteiten was dit de grootste voedselfraude ooit in Europa.

Tijdens het proces zou F. al naar Spanje zijn vertrokken.

Horsegate

De zaak had de bijnaam "Horsegate" en speelde meer dan tien landen. Het vlees was terechtgekomen in zo'n 4,5 miljoen kant-en-klaarmaaltijden. Verschillende handelaren, onder wie twee Nederlanders, werden veroordeeld.

Dezelfde man zou ook betrokken zijn bij een ander schandaal in Spanje. Hij wordt daar aangeklaagd voor het verkopen van paardenvlees dat ongeschikt was voor menselijke consumptie.

F. werd in Nederland ook al veroordeeld omdat hij in 2007 en 2008 goedkoop paardenvlees verkocht als duur halal geslacht rundvlees. Hij zou daarmee meer dan 2 miljoen euro hebben verdiend.