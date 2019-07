Amerikaanse Fed verlaagt rente na kritiek Trump

Voor het eerst in meer dan tien jaar gaat de Amerikaanse rente omlaag. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, verlaagt de rente met een kwart procentpunt naar een percentage tussen de 2 en 2,25 procent.

Met de renteverlaging wil de Fed de werkgelegenheid bevorderen en de inflatie laten stijgen naar 2 procent per jaar.

Druk van Trump

De verlaging komt na aanhoudende kritiek van de Amerikaanse president Trump, die al langer aandringt op een renteverlaging. Volgens hem is die nodig om de economie verder aan te zwengelen. Met een lagere rente wordt het voor bedrijven goedkoper om geld te lenen.

De Amerikaanse economie groeit al 11 jaar op rij, wat een record is. En ook de werkloosheid staat zo goed als op het laagste punt in 50 jaar tijd. Toch zijn de vooruitzichten ongunstig. De groei zakt in, de lonen stijgen nog onvoldoende en ook de inflatie valt tegen.

Fed-voorzitter Jerome Powell zei in een toelichting op de renteverlaging dat de centrale bank nog veel positieve punten ziet, maar dat er wel risico's zijn vanwege een zwakke groei in de wereldwijde handel. Powell sloot niet uit dat de rente in de nabije toekomst nog verder wordt verlaagd.

Bijna nul

In de afgelopen tien jaar ging de rente in de Verenigde Staten wel negen keer omhoog, voor het eerst in december 2015. Tijdens de bankencrisis van 2008 verlaagde de Fed de rente bijna naar nul en op dat niveau werd de rente gehandhaafd tot 2015.

In Europa staat de door de Europese Centrale Bank vastgestelde rente nog altijd op nul procent. Dat betekent dat Europese banken gratis geld kunnen lenen.