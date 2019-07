Weggepest transgenderkoppel: 'Ze zagen ons als speeltje'

De Heerlense burgemeester Roemer hielp het koppel bij het vinden van een andere woning. "We hebben er fors op ingezet om het treitergedrag aan te pakken. Er zijn mensen opgepakt, we hebben gebiedsverboden opgelegd, er zijn ouders op het gemeentehuis geweest, we hebben straatcoaches ingezet. Ik heb geen enkele maatregel geschuwd. Desondanks willen de twee toch graag verhuizen. Ook daar help ik dan bij."

Volgens Roemer was het pestgedrag de laatste tijd wel al veel minder geworden. "We hebben veel minder meldingen gekregen. Maar ik kan me goed voorstellen dat zij denken: hier is toch te veel gebeurd, we willen ergens anders rustiger kunnen leven."

Kristiana en Arianne zijn blij met de hulp van politie en gemeente. "Ze hebben constant met ons om de tafel gezeten. Maar er moet met maatschappelijk werk wel eerder kunnen worden ingegrepen. Je ziet instanties nu met de handen in het haar zitten: hoe kunnen we dit aan?"