Miquell zoekt eigenaar van gevonden envelop met geld Utrecht CS

Al dagen is hij op zoek naar de rechtmatige eigenaar, maar nog niemand heeft zich gemeld. Miquell Bakker vond afgelopen zaterdag op Utrecht Centraal een envelop met daarin een brief en een aanzienlijk geldbedrag. Op Facebook begon hij een zoektocht.

"Ik zag het briefje zaterdagmiddag op de grond liggen en iedereen liep er voorbij", zegt Miquell tegen RTV Utrecht. "Ik vond het een beetje apart, dus ik heb hem maar opengemaakt."

Eerst dacht hij nog dat het een geintje was, maar dit vermoeden verdween toen hij het geld en het briefje zag. "Ik vond het hartverwarmend. Ik dacht meteen: dit kan ik niet voor mezelf houden, maar ik moet degene vinden van of voor wie dit is."

Lief briefje

"Pas openmaken onderweg!", staat er op de envelop. Naast het geldbedrag bevat de envelop volgens Miquell ook een "lieve tekst". "Het is een aardigheidje voor jullie samen", staat er onder meer. En: "Ik hoop dat jullie een fijne tijd zullen hebben". De brief wordt afgesloten met de woorden: "Maar ik ben ook van jullie gaan houden en ben dankbaar dat jullie mij zo accepteren. Geniet samen."

Omdat de eigenaar zich nog steeds niet heeft gemeld deelde Miquell nieuwe informatie. Zo is de brief die bij de envelop is gevonden ondertekend met de naam 'Jan'. In eerste instantie wilde hij de naam van de briefschrijver niet verspreiden, maar omdat het om een aanzienlijk geldbedrag gaat heeft hij besloten dit toch te doen.

Hoeveel geld er precies in de envelop zat, wil Miquell niet zeggen. Zo wil hij er zeker van zijn dat het echt de rechtmatige eigenaar is die reageert. Om een paar tientjes gaat het volgens Miquell in ieder geval niet. In een update op Facebook schrijft hij: "Weet jij hoeveel er in de envelop zit en wat er verder op het briefje staat? Dan maak ik het geld naar je over!"