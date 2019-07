Toon verhardt bij handelsconflict tussen VS en China

Na de vorige onderhandelingsronde reageerde China nog met de gebruikelijke beleefdheden. De gesprekken zouden "openhartig", "effectief" en "constructief" zijn verlopen. Vandaag was de toon anders. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de tweet van Trump haar deed "grinniken", staat in de Financial Times. De VS zou er beter aan doen "meer oprechtheid en integriteit" in te brengen bij de onderhandelingen.

The People's Daily, de krant van de Communistische Partij, schreef vandaag dat "de VS geen problemen moet veroorzaken die er niet zijn". De krant richtte de pijlen op Trump met de opmerking dat "in de VS sommige mensen erop zijn gebrand om een relletje te schoppen, om een voordeel te behalen in de onderhandelingen".

De krant schrijft dat "de VS klaarblijkelijk aan geheugenverlies lijden". "Ze zijn hun belofte voor gelijke en wederzijds respectvolle onderhandelingen vergeten. Ze gebruiken liever angst om concessies te krijgen," aldus The People's Daily.