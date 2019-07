Verdachte bedreigen windmolenbouwers op vrije voeten

Een 61-jarige man uit 2e Exloërmond die vorige maand werd aangehouden is vrijgelaten. Jan N. wordt nog wel verdacht van betrokkenheid bij het bedreigen van ondernemers die meewerken aan de bouw van windmolenparken.

Zijn advocaat is blij met het besluit van de rechtbank, meldt RTV Drenthe. Hij heeft zijn cliënt nog niet gesproken.

De 58-jarige Jan H. uit Meeden blijft wel vastzitten. Zijn voorarrest is met zestig dagen verlengd. Een derde verdachte werd al eerder vrijgelaten.

Dreigbrieven en asbestdumpingen

De mannen worden verdacht van dwang, bedreiging en het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Ze zouden dreigbrieven hebben gestuurd en meerdere malen asbest hebben gedumpt. Op die vergrijpen staat maximaal twaalf jaar cel, omdat daarmee de volksgezondheid ernstig in gevaar is gebracht.

In Groningen en Drenthe staan twee grote windmolenparken gepland. Die plannen leidden tot veel protest van omwonenden en ook diverse gemeenten. Ze procedeerden tot aan de Raad van State.