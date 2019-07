Verdachte Limburgse 'kofferbakontvoering' langer vast, maar niet voor kidnapping

De 22-jarige man die donderdag werd aangehouden met een 17-jarig meisje in zijn kofferbak blijft twee weken langer vastzitten. Hij wordt verdacht van bedreiging en mishandeling. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om hem vast te houden voor wederrechtelijke vrijheidsberoving of ontvoering.

De verdachte trok donderdagochtend de aandacht door met gedoofde lichten in een bosgebied in de Limburgse Peel te rijden. Toen de politie hem aanhield bleek dat hij gezocht werd voor bedreiging en mishandeling.

Na de aanhouding bleef de man herhalen dat hij nog iets in zijn auto had liggen. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het meisje in de kofferbak. Ze bleek sinds enkele dagen verdwenen uit een instelling.

Vrijwillig in de kofferbak

De tiener zou hebben verklaard dat ze vrijwillig in de kofferbak ging liggen, omdat ze buiten het zicht van de politie wilde blijven. De verdachte was een bekende van haar. "Dat verhaal wordt eigenlijk onderstreept door de beslissing van de rechter-commissaris", zegt zijn advocaat Jules Heemskerk tegen 1Limburg. "Hij vond het erg vervelend dat hij werd weggezet als iemand die meisjes in de kofferbak gooit, dus hij is blij met deze beslissing."

De rechter besloot wel dat er andere gronden zijn om de verdachte vast te houden, namelijk voor bedreiging en mishandeling. Het gaat om recente zaken die in het afgelopen jaar gepleegd zouden zijn. "Dit zijn zaken die losstaan van elkaar, maar ergens ook weer met elkaar samenhangen", zegt Heemskerk. "Het gaat om een lopend onderzoek. Daar wil ik niet veel over kwijt."