Intertoys zoekt kapitaal om zomer te overbruggen, franchisers kopen elders in

Intertoys is na de doorstart bezig om met financiers en leveranciers nieuwe afspraken te maken. Het bedrijf heeft kapitaal nodig om de voor speelgoedwinkels rustige zomer door te komen. En franchisers mogen meer zelf inkopen zolang Intertoys nog geen nieuwe contracten heeft met een aantal leveranciers.

Dat bevestigt Intertoys-woordvoerder David Brilleslijper na berichtgeving van het AD. "Het is heel gebruikelijk dat bedrijven ook wat vreemd vermogen gebruiken, een roodstaanfaciliteit om een rustige periode te overbruggen. Met het regelen van die faciliteit is Intertoys nu bezig. Dat lukt maar kost wel enige tijd."

Intertoys werd in maart overgenomen door het Portugese bedrijf Green Swan. Van de ruim 300 winkels gingen er toen 91 dicht. "We zijn nu een nieuw bedrijf aan het vormgeven en dat kost enige tijd", zegt Brilleslijper.

Intertoys is met leveranciers nieuwe contractafspraken aan het maken. Daardoor worden winkels nu minder bevoorraad. Als oplossing daarvoor mogen franchisers meer speelgoed zelf inkopen. "Dat mogen ze altijd al in beperkte mate, maar dat is nu iets versoepeld", aldus Brilleslijper. Het bedrijf verwacht deze zomer alle contracten rond te krijgen en dan klaar te zijn voor het hoogseizoen rond Sinterklaas en Kerstmis.