Verdwenen kinderen, een geheime liefde: waarom vluchtte prinses Haya?

Een steenrijke prinses die een droomleven achterlaat om te ontkomen aan haar rancuneuze man. Het mysterie rond de uit Dubai gevluchte prinses Haya bint Hoessein houdt al weken de gemoederen bezig. Begin deze maand dook ze plots op in Londen. Gisteren vroeg ze de Britse rechter om bescherming. Wat is er precies aan de hand?

De 45-jarige Haya is de jongste vrouw van sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, een van de invloedrijkste personen in het Midden-Oosten. De 70-jarige sjeik is premier van de Verenigde Arabische Emiraten en sinds 2006 de steenrijke heerser van olie-emiraat Dubai.

Onder hem groeide Dubai in de afgelopen decennia uit tot een toeristenstrekpleister vol wolkenkrabbers, megahotels en opgespoten eilanden voor de kust. Daarnaast steekt hij een flink deel van zijn oliemiljarden in goede doelen en welzijnsprojecten, waardoor hij in Dubai een volksheld is geworden. Overal in de stad is zijn beeltenis te zien.

'Sterke vrouw'

Al die tijd had hij Haya aan zijn zijde. Het stel trouwde in 2004. Haya werd daarmee de zesde vrouw van Mohammed. Ze groeide snel uit tot de bekendste. Als dochter van de overleden koning Hoessein van Jordanië wist ze hoe ze zich moest profileren in een wereld vol jetset en glamour.

"Ze is een sterke vrouw. Al voordat ze Mohammed ontmoette", zegt koningshuiskenner Rick Evers over Haya. Zo studeerde ze aan prestigieuze universiteiten in Engeland en zette ze zich voor haar huwelijk al in voor mensenrechten.

Ook deed ze als begenadigd amazone mee aan de Olympische Spelen van Sydney in 2000. De passie voor paardensport deelt ze met Mohammed. Ze runt met hem onder meer een succesvol fokbedrijf voor raspaarden en het stel is vaste gast op het prominente, Engelse paardensportevenement Royal Ascot, waar ze geregeld te zien zijn aan de zijde van koningin Elizabeth.