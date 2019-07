Israël wil weer bouwen op Westoever, stemt ook in met bouw huizen Palestijnen

Israël wil 6000 nieuwe huizen voor Joodse kolonisten bouwen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Ook heeft Israël vergunningen afgegeven voor de bouw van 700 woningen voor Palestijnen, iets wat maar hoogst zelden gebeurt.

De Palestijnen verwerpen de bouwplannen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ramallah is de voorgenomen bouw "het bewijs van de duistere koloniale mentaliteit van Israël, dat alle resoluties van de Verenigde Naties en het internationale recht negeert".

De Israëlische aankondiging komt aan de vooravond van een bezoek van president Trumps schoonzoon Jared Kushner, de Amerikaanse Midden Oosten-gezant die bezig is met een eigen vredesplan voor Israël en de Palestijnen. Over de inhoud daarvan is nog niets duidelijk.

De Palestijnen stellen de bemoeienis van Amerika niet op prijs, omdat "de regering-Trump bevooroordeeld is". Trump heeft de Amerikaanse ambassade in Israël verplaatst naar Jeruzalem, wat internationaal tot veel kritiek leidde en tot verontwaardiging onder de Palestijnen.