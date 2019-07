Nederlander in Panama omgekomen bij mogelijke roofoveral

Een 69-jarige Nederlander is gisteren vermoord in Panama. De moord werd gepleegd in een exclusieve woonwijk in de provincie Colón. Hij is mogelijk slachtoffer geworden van een overval.

De Panamese krant El Siglo zegt dat hij in de ochtend werd gevonden door bouwvakkers, die in zijn huis bezig waren met een verbouwing. Hij had onder meer een wond in zijn borst.

De auto van het slachtoffer is gestolen. Het is nog onduidelijk of er nog meer spullen zijn meegenomen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander bevestigd. Verder doet het ministerie geen uitspraken over de zaak.